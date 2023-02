AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Mercedes T-klass: kes sellega sõidaks? Kaubik ta pole, sõiduauto ka mitte

Muigan vastu – tore oleks ju elupõlist sõpra niisuguse kingitusega üllatada! Paraku on see vaid proovisõidu-auto. Aga kui see sõiduk oleks tõesti kingitus, mida see endast sisaldaks? Üsna paljut, tuleb tõdeda. Vaatamata Renault'lt pärit välimusele ja jõule tundub ta siiski parajal määral Mercedes.