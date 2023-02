10 üllatavat südamehaiguste riskitegurit, mida on lihtne igapäevaselt eirata

Südame-veresoonkonna haigused on kogu maailmas peamine surmapõhjus, tappes igal aastal umbes 18 miljonit inimest. Eestis registreeritakse neid haigusi veidi üle 80 000 uue juhu aastas. Need on ka meil peamine surma põhjus, ligi pooled surmadest Eestis on tingitud südame-veresoonkonnahaigustest, kirjutab terviseinfo.ee.