Margus Mikomägi aastapäevaessee: tuisk, tusk ja sünnipäev

Sõjasõnumid ei peaks ju tegelikult sünnipäeva pidulikkusega kokku käima. Samas on me riigi sünnipäeva tähistamise üks tähtis osa ikka olnud sõjaväeparaad Vabaduse väljakul. Tõsi, meie sõjaväge nimetatakse kaitseväeks. Sõda ja Vabadus. Meelega kirjutan need sõnad niimoodi kõrvuti õigekirjareegleid rikkudes. Mõelge, kui palju reegleid rikub see koletis, mida kätkeb endas sõna „sõda“. Maailmas seni kehtinud reegleid. Sõjaväeparaadi silmas pidades pean siia kirjutama ka si vis pacem, para bellum (kui tahad rahu, valmistu sõjaks). Mis siis, et kogu inimlikkus minus seda ütlust põlastab.