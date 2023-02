Alika sõidab Liverpooli. See otsustati ära ülemöödunud laupäeval, kui toimus suur Eesti Laulu finaal. Kogu Eesti Laulu programmi saatsid ohtrad üleskutsed keskkonnateadlikumateks valikuteks. Ent mis on näiteks Valgamaal elaval inimesel sellest, et Tallinnas pakutakse jalatsite sügavpuhastuse teenust?