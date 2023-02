Karul on nii-öelda bioloogiline kell üsna paigas, aastast aastasse lähevad nad üsna samal perioodil magama. Uinaku sügavus ja pikkus on aga sõltuvuses ilmastikuoludest. Tavaliselt tõusevad nad taliuinakust märtsi keskpaigas, kuid see oleneb ka ilmastikuoludest.