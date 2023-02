SPETSIALIST VASTAB | Kas suvila müük on maksuvaba vaid siis, kui maad on suvila ümber vähe?

Olen kuulnud, et suvila ja aiamaja müük on tulumaksuvaba, aga kuna minul oli maad suvila ümber rohkem, siis läheb kogu suvila ja aiamaja müük koos maaga tulumaksu alla. Palun selgitage, kas ma pean suvila müügist tulumaksu maksma? Kui suur võib olla maa, et suvila müük koos maaga saaks maksuvabastuse, küsib Maalehe lugeja.