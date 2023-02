Arukas küla on meeskonnatöö tulemus

Piirkonna üheks suureks tugevuseks on läbi aja olnud ühtehoidev ja arukas kogukond. Koos on korraldatud mitmeid üritusi, millest tuntumad on Saarde Seenefestival ja nüüdsest loomingulisele puhkusele läinud muusikafestival Schilling.

„Olen kogenud, et palju otsitakse väikeseid meelelahutusi ja harivaid ettevõtmisi, mille eest ei pea täiendavalt maksma. Meie piirkonna ajalugu, mida QR-koodiga saab 24/7 avastada, ja kohapealsed – sageli ka tasuta! – üritused on üks toredaid võimalusi,“ räägib Piret Aavik.

Ravila Külaarendamise Seltsi juht Piret Aavik hindab oma kodukanti kõrgelt ning rõhutab, et arukate külade programmiga liitumine tõi kaasa palju kohtumisi omakandi rahvaga, ent samuti hindamatu oskusteabe teiste piirkondade inimestega kohtumistel ja ühistel koolitustel. „Hea on tunda, kui palju on Eestis inimesi, kes tahavad maal elada ja maaelu mõnusaks muuta,“ ütleb ta.

Teine väga oluline teema on see, et kogukonnal ei tohiks olla üht liidrit, kellelt oodatakse palju ning kes varem või hiljem läbi põleb. Palju õigem on võrgustikutöö, kuhu igaüks tuleb oma tugevustega. „Kogukonda ei juhita, kogukond areneb ühtses võrgustikutöös,“ rõhutab Eha Paas.

Arukate külade mentor Eha Paas toob programmist rääkides esile, et selles osalemine suunab kohaliku aktiivi läbi mõtlema, mis on juba olemas ja kuidas seda väärtustada.

„Ühinemine arukate külade projektiga liitis kogukonda veelgi,“ meenutab kohalik aktivist Sirli Pedassaar-Annast. Kui algselt oli plaan luua dokument, mille alusel on edaspidi kergem planeerida, siis lisaks sellele sai pilootprojekti raames targad tähised piirkonda hõlmav matkarada.

„See oli varem olemas ja seal käidi, nüüd aga on see varustatud viitade ja infotahvlitega, nii et kõik raja läbijad on pärast kohaliku elu ja ümbritseva suhtes targemad,“ selgitab Sirli Pedassaar-Annast.

Rada viib mööda Allikukivi koobastest, veinimõisast, Tihemetsast ja Voltveti mõisast, nii et matkaja saab lisaks värskele õhule ja liikumisrõõmule ka kena ülevaate kohalikest vaatamisväärsustest. Praegu on tähistatud matkaraja pikkus viis kilomeetrit, kuid tulevikus saab see olema poole pikem.

Ühistegevus ja uus katus

Lääne-Virumaal asuv Kiltsi – Ebavere – Väike-Maarja piirkond on mitmekülgne kant. Piirkonda iseloomustab ehe ja atraktiivne loodus, mitmekesine kultuurilugu ja head võimalused sportimiseks.

MTÜ Meie Kiltsi esindaja Siret Stoltsen on väga rahul, et piirkond arukate külade programmis osales: „Tänu sellele programmile on oluliselt paremaks muutunud ümbruskonna külade kaasamine – me vaatame oma külast kaugemale ja läbi selle oleme kasvanud piirkonnana,“ räägib ta ning lisab, et just ühised ettevõtmised on need, mis kohaliku rahva kokku toovad.

„Tänu sellele ka tunneme üksteist palju paremini. Ühiselt organiseerisime Ebaverest Pikevereni külade päeva, oli ühine spordipäev, piirkonna hobikunstnike kunstinäitus, retrodisko ja jaanipäev. Pilootprojektina tuleb meie kogukonnamajale renoveeritud katus, mille all ühiseid tegevusi paremini edasi toimetada. See motiveerib kogukonda organiseeruma ja elukvaliteeti parendama. Väga oluliseks peame, et meil endal on tore ja maale ikka uusi elanikke ka juurde tuleb,“ arutleb Siret Stoltsen.

Kose-Uuemõisa seob ajaloo ja uued elanikud