Kõige sagedasem on isheemiline insult, mis tekib ajuveresoone sulgumise tõttu ehk aju jääb ilma verevarustusest. Ka TIA puhul on verevool ajusse takistatud, kuid seda lühiajaliselt – miniinsult on pigem suur häirekell, et insult pole kaugel. Ajuverejooksu puhul on aga ajus lõhkenud veresoon.