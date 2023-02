Kas prooviksid? TikToki kasutajaid hullutab külmutatud pannkookide nipp

Nimelt jagas Dabravolskis n-ö sügavkülmutatud pannkookide retsepti. Pannkookide tainas on nagu tainas ikka, aga nipp seisneb selles, et hoida tainast jääkuubikualusel sügavkülmikus. Nii on see kohe varnast võtta, kui pannkoogiisu tuleb. See sobib hästi ka üksi elavale inimesele, kes tahabki süüa 4–5 pannkooki korraga. Nii ei pea ta iga kord pisikest portsu tainast valmistama, vaid saab teha mitmeks korraks ette.