Värske Eesti inimarengu aruanne rõhutab, et vaimse heaolu loomiseks on oluline mõistlik tasakaal ise- ja koostoimimise vahel.

Suur osa vaimsest tervisest ja heaolust on inimese enda kätes. Selle üks alustalasid on igapäevane tervislik eluviis ja oskuslik eneseabivõtete kasutamine ehk hea isetoimimise võime. Püsivama seisundi saavutamiseks on aga vähemalt sama oluline kogukondlik mõtlemine ja tegutsemine ehk hea koostoimimise võime.