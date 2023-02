Majade korstnatest leiab uskumatuid asju: pornoajakirju, veinipudeleid ja granaate

Päästeameti andmetel on tänavu halvasti hooldatud või puhastamata jäetud korstna tõttu puhkenud juba mitmeid põlenguid, mille käekiri on olnud sarnane. 5. jaanuaril süttis Otepää vallas, Nüpri küla elumaja korstnas tahm ja pigi, sest korsten oli viimati pühitud 2019. aastal. 8. jaanuaril läks tahm põlema Elva vallas, Pastaku küla kortermaja pelletkatla korstnas. 2. veebruaril juhtus sarnane lugu Harku vallas, Tabasalu küla eramajas, kui selle omanik hakkas kaminasse tuld tegema. 15. veebruaril jäi napilt puudu, et korstna tahmapõleng oleks süütanud elumaja Põlvamaal, Kanepi vallas. Enamustel juhtudel on hullemast päästnud päästeametnike kiire reageerimine. Sellistel juhtudel on päästeametnikud keelanud elanikul küttekolde kasutamise seniks, kuni korstnapühkija on selle korda teinud.