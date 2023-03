Neid soovitusi järgides on saunaskäik sinu tervisele veelgi kasulikum

Jälgi oma südant

Kui saunas käimine on sinu südameasi, siis jälgi ka seda, et see oleks sinu südamele kasulik! Saunas ei pea oma võimete piire proovile panema, seades eesmärgiks võimalikult tulise leili ja võimalikult pika saunas viibitud aja.

Higistamine aitab meie kehast välja viia jääkaineid ja kaitseb meid ülekuumenemise eest.

Liiga kuum saun ja liiga pikad saunas viibimised võivad põhjustada kehvveresust ehk aneemiat, kuna rauasisaldus veres väheneb. Piisab 75–85 °C saunast, et keha higistama ja selle kaudu kahjulikke toksiine väljutama saada, mis omakorda tõstab keha immuunsuse taset. Higistamine aitab meie kehast välja viia jääkaineid ja kaitseb meid ülekuumenemise eest. Oluline on tähele panna, et intensiivse higistamisega võime juba 15 minutiga kaotada kehast ligi ühe liitri vett, seega soovitavad eksperdid saunas käimise ajal juua puhast vett või taimset teed, et tasakaalustada vedelikutaset kehas. Vastupidi levinud praktikale ei käi saun ja alkohol omavahel kokku, kuna alkohol kurnab organismi, mis tekitab südamele lisatööd. Soome statistika põhjal on suurem osa saunas infarkti saanutest tarbinud samal päeval rohkelt alkoholi.

Juhtseadmega Saunum LEIL on võimalik saun täpselt oma eelistuste järgi seadistada, valides sobiva temperatuuri ja leilitüübi.

Saunumi keristel on patenditud õhusegamise süsteem, mis muudan leiliruumis temperatuuri ühtlasemaks ja leili pehmemaks. Kuna leili saab visata tihemini, siis on ka õhk niiskem. See aitab meil kiiremini ja pikemalt higistada. Need, kes saunas tavaliselt ei higista, saavad nüüd ka selle tunde kohe kätte.

Samuti saame seadistada kodusauna veel madalamale temperatuurile, et nautida näiteks maheda lõõgastussauna ehk sanaariumi (40–55 °C) või aurusauna (45–60 °C) mõnusid. Madalama temperatuuri või lühemate leiliruumis viibimistega võime rahuliku südamega sauna nautida ka näiteks külmetushaigustest taastudes.