KUULA SAADET | Põllult taldrikule: poes mahetoidu eelistamine on alles lapsekingades

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees Mirjam Pikkmets ütles maheteemal rääkides, et mahelehma pidamisel on kindlad nõuded, millega arvestamisel saab piimatootja öelda, et tema piimkari on mahe ja piimatooted on mahedad. „Esimeseks tingimuseks on, et loom saab viibida väljas ja teine põhiline tingimus on, et loom ei saa väetiseid ehk tarbiks väetisevabalt kasvanud heina,“ selgitas Mätiku mahetalu peretütar Pikkmets.