Argo Ideon: Eesti peab majanduskitsikusest ja vaegusest välja saama

Samal ajal on näha, et halvasti ei lähe kaugeltki kõigil. Energia hinnad on kõvasti kasvanud ja igale talvisele kurgikasvatajale teeb see suurt peavalu, aga Eesti Energia majandustulemuseks on 128 miljoni suurune kasum, mis on aasta varasemaga võrreldes kolm korda enam. Intresside tõus paneb kodulaenuvõtjad kõhu kõrvalt säästma, aga pankade kasuminumbrid teevad omanikel meele heaks. Eks ka varasemad kriisid on tähendanud seda, et ühiskonna jõukus jaguneb ümber: üks võidab, teine kaotab.