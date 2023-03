Kuidas valida saunakerist?

Esimese asjana tasuks korralikult läbi mõelda, kas kodusauna juurde sobib paremini elektri- või puukeris. Elektrikerist on tänapäeva elu juures mugavam ja praktilisem kasutada, kuna me ei pea veetma aega küttes. Samuti ei pea me sauna kütmiseks mõeldud puid tellima ega ladustama. Elektrikeris võib paljudes kortermajades olla ainukene variant, kuna majas pole spetsiaalset korstent.

Saunakerise valimisel on oluline valida õige võimsusega keris leiliruumi suuruse järgi, et olla kindel kerise võimekuses leiliruum soojaks kütta. Mida suurem on saunaruum, seda võimsam peab olema keris. Samuti on oluline, millisest materjalist on ehitatud leiliruumi seinad ja kas leiliruumis on ka suurem aken või klaasist uks, kuna sel juhul on vaja võimsamat kerist.

Niiskem leil aitab meil ka kiiremini higistada.

Selleks et nautida pikemat, niiskemat ja pehmemat leili, peaks saunakerisel olema suur kivimass. Väikese kivimahuga keris ongi üheks levinumaks põhjuseks, miks leil on kõrvetav ja kuiv. Niiskem leil aitab meil ka kiiremini higistada. Saunakerisesse pandud kivid tuleb hoolikalt valida. Liiga väikesed kerisekivid võivad tihedalt kokku vajuda ja seetõttu ei saa õhk piisavalt hästi liikuda, mis põhjustab kerise küttekehade kiiremat aegumist. Liiga vähese massiga kerisekivid ei loo piisavat soojusedastust. Liiga suured kivid jällegi soojenevad pikemalt ega pruugi saunaga samaks ajaks piisavalt kuumad olla, mistõttu ei saa me nautida mõnusat leili.

Saunumi kerised ja sauna sisekliimaseadmed on ehitatud spetsiaalselt selleks, et muuta leilielamus meeldivaks ka elektrikerisega saunas. Saunumi unikaalne õhusegamise süsteem haarab leiliruumi lae alt kuuma leiliauru ja põrandapinnal asuva jahedama õhu ning segab need omavahel. Seetõttu saame kogu saunaruumis ühtlasema temperatuuri, varvastest pealaeni, mahedama pika leili ja niiskema õhu, mistõttu saame nautida sauna pikemalt ning täielikult lõõgastuda.