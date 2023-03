Viis soovitust, keda valida siis, kui ükski kandidaat ei tundu täiuslik

Teiseks – erinevalt kohalikest valimistest on riigikogu omad eelkõige erakonna valimine. 968 seekordsest kandidaadist jõuab lõpuks parlamenti (või valitsusse) keskeltläbi iga kaheksas, ülejäänutele antud hääled toetavad nende edukamaid nimekirjakaaslasi. Ja kuigi seaduse järgi on riigikogu liige oma mandaadis vaba, teame, et praktikas järgitakse parlamendihääletustel enamasti ikka erakonna suunda.