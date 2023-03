Sünoptik annab teada: tänavune kevad tuleb eelmistest palju erinevam

Meteoroloogiline kevad kestab 1. märtsist 31. maini, kui toimub üleminek talvistelt ilmamustritelt suvistele. Kuidas täpselt ja millal see aset leiab, on alati suure küsimärgi all, sest muutused toimuvad atmosfääri ülemiste kihtide tsirkulatsioonis ja mõjutajaid on palju.