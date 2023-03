Kas tööandjana olen kohustatud kuvariga töötamiseks vajalikud prillid töötajale täies mahus hüvitama? Kas võin kehtestada reegli, et prillide maksumus hüvitatakse peale teist tervisekontrolli, kui on selgunud, et töötaja nägemisteravus halvenes just selles töökohas töötamisel, uurib lugeja.