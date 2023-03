Keskkonnaagentuuri sünoptik: järgnevatel päevadel tuleb kõvasti lumelisa, kohati kuni 25 cm

Keskkonnaagentuuri andmetel on täna, esmaspäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge, läänerannikul võib olla pinnatuisku. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, saartel valdavalt läänekaare tuul 4-10, pärastlõunal puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.