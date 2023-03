Vabariigi aastapäeva eel andsingi parajasti kirvevarrele valu, lõhkusin üraskite langetatud metsakuiva kuuske, kui õue mängima pandud taskuraadio ka metsateema üles võttis. Kõnelejaks oli meie peaminister: „Me ju tahame, et sellest puidust tehakse suurema lisandväärtusega asju. Võib-olla on lahendus see, et me hakkame just mõõtma seda suuremat süsinikusisaldust. See tähendab seda, et mitte ainult see puu, mis sa maha võtad, vaid mida sa sellest puust ka teed, kas see jääb süsinikku siduma või ta läheb kuskile ahju.“