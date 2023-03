SPETSIALIST VASTAB | Kes määrab töötajale kutsehaiguse ja kuidas taotleda hüvitist?

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad (näiteks karpaalkanali sündroom, lihaste ja kõõluste kinnituskohtade haigused, osaline kuulmislangus või kurdistumine müra tagajärjel).

Töötajal on õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist. Võlaõigusseaduse § 130 lõige 1 sätestab, et isiku tervise kahjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral tuleb talle hüvitada kahjustamisest tekkinud kulud. Need on vajaduste suurenemisest tekkinud kulud, täielikust või osalisest töövõimetusest, sissetulekute vähenemisest tekkinud kahju.