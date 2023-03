Elektriinsener Jüri Laurson: tarbija vajab teadmisi elektri ohutusnõuetest

Kuni 2015. aastani kehtis Eestis elektriohutusseadus (EIOS), mille asemele tuli seadme ohutuse seadus (SOS). Muutuse eesmärk oli laialdasemalt tagada seadmetega seotud protsesside ohutus. Kui aga elektrivaldkond pandi ühte potti teiste seadmetega, tegi see supi lahjemaks. Elektri kasutamine on ju nii laialdase levikuga – lapsest vanurini, kuurist tehase või farmini –, et see väärinuks ikkagi eraldi elektriohutusseadust.