JURIST VASTAB | Vara pärimine välisriigist: millistel juhtudel nõutakse pärimistunnistust?

Pärimisasjades, kus pärandaja on surnud 17. augustil 2015 või hiljem, kehtib Euroopa pärimismäärus (EL Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 650/2012). See akt ühtlustab eri riikide vahel õiguse valikut ja asjaajamist. Üldjuhul lahendatakse pärimisasi selle riigi seaduste järgi, kus oli pärandaja viimane alaline elukoht enne surma, sõltumata vara asukohast. Näiteks tähendab see, et Soome elama asunud Eesti kodaniku Tartusse jäänud korter päritakse Soome õiguse järgi. Või teistpidi, pensionipõlve Eestis veetva Soome pensionäri Soome jäänud vara pärimine võib toimuda Eesti õiguse järgi.