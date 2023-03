Järeldustega saab edasi minna. Riigikogu valivad Eesti kodanikud, seega on meil tuhandeid Eesti passiga putinimeelseid elanikke. Pole põhjust eeldada, et meeleolud Eestis elavate Venemaa kodanike ja kodakondsuseta inimeste seas on Eesti Vabariigile keskmiselt lojaalsemad. Neid on lihtsalt koguarvult vähem.