Viimane võimalus ülimenukale konkursile „Kogukonna hing 2023“ kandidaate esitada on homme!

Kogukonna hing Kuidas esitada? Kandidaate saab esitada 9. märtsist 20. aprillini Maalehe kodulehel aadressil maaleht.ee/kogukonnahing. Eelmine aasta tõi konkursile ligi 150 kandidaati ning komisjonil oli hulk tegemist, et nende hulgast kümme finalisti välja valida. Keda mullu edu ei saatnud, on mõistagi oodatud uuesti kandideerima. Kümme finalisti selgub mai alguseks ning juulini ilmuvad kõigist portreelood. Võitja selgub veebihääletusel juulis. Lisainfot saab klienditugi@delfi. ee või telefonil 680 4444.

„Coop on samuti kohalik ning kohalikud hoiavad kokku, mistõttu oleme otsustanud kogukonna hinge Maalehega üheskoos otsida ja tunnustada,“ ütleb Rohtla. Ta lisab, et seekordki oodatakse kandideerima inimesi, kes lisavad enda igapäevaste tegudega teiste ellu värvi ning innustavad inimesi enda ümber.

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja selgitas lisaks, et „Kogukonna hinge“ konkursile võiks olla esitatud inimene, keda kodukohas kutsutakse eesliitega „meie“ ning kes on piisavalt usaldusväärne, et jätta talle reisi ajaks kassi ja lillede eest hoolitsemine.

„Kogukonna hinge kandidaadiks võiks olla selline inimene, et kui sa tahad midagi kodukandis teha, siis läheksid just tema käest küsima, et kuidas seda teha,“ ütleb Riikoja.

Simmanit väärt superstaar

„Kogukonna hinge“ konkurss toimub tänavu teist korda ning Riikoja sõnutsi läks möödunud aasta tiitel täpselt õiget tüüpi inimesele. „Lilia Urb on selline, kes töötab korraga mitmes kohas, aga tal on ikka aega perele, seltsimaja värvimiseks, uue mänguväljaku rajamiseks või projektide kirjutamiseks,“ kirjeldab Riikoja.

Möödunud aastal osutus kogukonna hingeks Kõmsi küla superstaar Lilia Urb, kelle eestvedamisel on kodukandis käima pandud ja ära tehtud hulk väiksemaid ja suuremaid projekte. Kõmsi külaseltsi liige Ülle Türner on kirjeldanud, et Lilia eestvedamisel on kogukonnaga remonditud Kõmsi lasteaed-algkooli lasteaia ruumid, soetatud kooli ja lasteaeda mööblit, aidatud kaasa mänguväljakute valmimisele, viidud läbi noorteprojekte ja töötubasid.

Kõmsi küla superstaari auks korraldasid Coop ja Maaleht suure simmani, kuhu tuli kohale hulk rõõmsaid kohalikke inimesi ja esinesid Lõõtsavägilased.

„Eestis on hulgaliselt tublisid inimesi, keda hinnatakse oma kodukandis kõrgelt, aga kellest ei saa teised mitte kunagi teada.“ Hindrek Riikoja

Hindrek Riikoja kinnitab, et selgi aastal on „Kogukonna hinge“ võitja auhinnaks simman ning kinnitab, et kui tarvis, korraldatakse pidu riigi kaugeimas otsas, kas või näiteks Saaremaal Sääre külas.

Kuidas kiita?

Selleaastaseid kandidaate esitades soovitab Riikoja välja tuua, miks inimesed konkreetsest kandidaadist lugu peavad ja teda usaldavad.