Talv on (põhjapoolkeral) omapärane kaheosaline aastaaeg – kalender algab ja lõpeb talvega. Maalehe lugejatele on saanud igal aastal rääkida ikka üht ja sama juttu – aastaaegasid on õige mitu: äsja said mööda kolm meteoroloogilist talvekuud.