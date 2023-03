Hindrek Riikoja: ärge kooseluseadusega liialt kiirustage ja teisi näpunäiteid Kaja Kallasele

Kaja Kallas on asunud kokku panema järgmist valitsuskoalitsiooni

Peaminister on kogu Eesti peaminister, mitte ainult oma koduerakonna või koalitsiooni oma. Kolmele uue parlamendi opositsioonierakonnale andis oma hääle veerand miljonit inimest. See on ainult 80 000 inimest vähem, kui sai hääli sündiv koalitsioon.