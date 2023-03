Neerude peamine ülesanne on filtreerida organismist välja jääkaineid ja liigset vett, kirjutab Healthline. Muu hulgas reguleerivad neerud soola ja kaaliumi taset kehas, toodavad hormoone, mis omakorda reguleerivad vererõhku jm. Neerude tervise säilitamine on väga oluline, et keha saaks jääkaineid väljutada ning hormoonide toel korralikult toimida.