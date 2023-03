Võistlus: ennusta, milline kevad meid sel aastal ees ootab

Küsimus on ajendatud sellest, et just kevad paistab Eestis silma õhutemperatuuride kõige suurema erinevusega.

Küsimus on ajendatud sellest, et just kevad paistab Eestis silma õhutemperatuuride kõige suurema erinevusega. Nii on kevadkuude (märts, aprill ja mai) soojarekordiks +33,1 kraadi (19. mail 2014 Kundas) ja külmarekordiks –35,1 kraadi (14. märtsil 1942 Kuusikul). Ehk mõõtmiste ajaloo kevadine õhutemperatuuri amplituud on Eestis kogunisti 68,1 kraadi!