Tauno Vahter: Meil viiakse liiga palju lapsi autoga kooli

Probleem ei ole muidugi uus ja see ei ole omane kaugeltki üksnes eestlastele – miks käime üha vähem jala või ühistranspordiga ja kasutame selle asemel autot? Linnad ütlevad, et ühistransport käib igale poole, aga põldude peale kolinud valglinnastujad vaidlevad, et nad lihtsalt ei saa ühistranspordiga tööle ega kooli. See muna-või-kana-olukord on raskesti lahendatav, aga kindlasti ei saa väita, et meil ühistransporti ei ole.