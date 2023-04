Corteva Agriscience omandas Symborgi ja Stolleri

„Need omandamised illustreerivad Corteva pühendumust pakkuda põllumeestele jätkusuutlikke lahendusi, mis toovad põllumajandusse väärtust ja tootlikkust,“ ütles Corteva Agriscience'i tegevjuht Chuck Magro. „Meil on hea meel Symborgi ja Stolleri töötajaid ametlikult Cortevas tervitada. Usume, et nende teadmised ja asjatundlikkus koos Corteva uuenduslike võimalustega moodustavad juhtiva bioloogiliste toodete ettevõtte, mis on valmis arenema ja kasvama koos kiiresti laieneva bioloogiliste toodete turuga.“

Esmalt tegi Corteva Symborgiga koostööd kahe ettevõtte vahelise turustuslepingu alusel, et laieneda ja tuua põllumeestele Utrisha™N ja BlueN™ toitainete tõhususe optimeerijad. Symborgil on mitmekesine portfell, arenev biokontrolli tooteliin ja kvalifitseeritud töötajad, kellel on tugevad tehnilised teadmised ning nõudluse genereerimise kogemus. Tänu tütarettevõtetele Brasiilias, Tšiilis, Hiinas, Prantsusmaal, Mehhikos, Peruus, Hispaanias, Türgis ja Ameerika Ühendriikides jõuavad Symborgi uuenduslikud bioloogilised lahendused rohkem kui 50 riiki üle maailma.

Stolleril on aga üle 50-aastane kogemus rohkem kui 60 riigis. Nende tugevad tehnilised teadmised ja teadmiste jagamisele rajatud erakordne ärimudel on teeninud ettevõttele usaldusväärse maine kogu bioloogiatööstuses. Eeldatakse, et bioloogiliste ainete turg on tööstuse kõige kiiremini kasvav taimekaitsesegment, mis moodustab 2035. aastaks 25% kogu turust.

Symborg ja Stolleri omandamisest teatati 2022. aasta teisel poolel. Omandamised, mis suurendavad EBITDA-d 2023. aastal, tugevdavad Corteva pühendumust pakkuda põllumeestele keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke lahendusi, mis hakkavad oma tõestatud tõhususega täiendama põllumajandustavasid .

BlueN/UtrishaN & Instincti esmaesitlus põllumeestele

23. märtsil toimus Tartus Lennuakadeemias BlueN/UtrishaN & Instincti esmaesitluse põllumeestele, kus esitleti Corteva Agriscience turule toodud biostimulaatorit BlueN ja lämmastiku inhibiitorit Instinct. Esitlusel räägiti lähemalt õhulämmastiku sidumisest ja lämmastiku leostumise vähendamisest mullast. Päeva raames tutvustati uue toetusperioodi (2023-2027) nõudeid ja räägiti süsiniku jalajälje vähendamisest kasutades bioloogilisi tooteid Corteva Agriscience tootevalikust.