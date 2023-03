Ööl vastu 2022. aasta 26. septembrit kõlasid plahvatused Läänemere põhjas. Kolm neljast Nord Streami nime kandvast gaasitorust tehti katki ja need hakkasid täituma mereveega. Kes on sabotaažiakti taga, pole selge, ent viimasel ajal on ilmunud kaks uurimust, mis pakuvad juhtunule selgitusi.