Säästa raha: neid toiduaineid võib tegelikult aastaid pärast „parim enne“ tähtaja möödumist süüa

Ta sedastas, et toatemperatuuril säilitavatel toodetel on „parim enne“ lihtsalt tootjapoolne soovitus. „Toit on täiesti söödav ja tavaliselt ka maitseomadustelt sama hea isegi aastaid peale „parim enne“ tähtaega. Tihti inimesed ei tea seda ja viskavad kodus palju head toitu ära. Keskmine Eesti perekond viskab näiteks aastas ära keskmiselt 200 euro väärtuses toitu,“ rääkis Kaljula.