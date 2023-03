Leila Luik: saunatada mulle meeldib, teen seda paar korda nädalas

Veel mainib ta, et kohe pärast treeningut lavale minek ei ole samuti õige käitumine, sest siis saab nii süda kui ka vereringe korraga liiga suure koormuse. Treeningu lõppedes tuleb võtta aega, et keha saaks maha rahuneda ja pulss normaliseeruda, ning alles seejärel võib sauna ja leili nautima minna.

Kuidas õigesti leili võtta?

Nagu eespool mainitud sai, siis sportlase jaoks ei ole väga kuum saun kõige parem valik. Teine asi, millega arvestada tuleb, on see, et kuna treeningu käigus on palju higistatud, siis tuleb enne leiliruumi minekut kindlasti vett juua. Nimelt kaotab inimene saunas higistades palju vedelikku, mis omakorda võib kahjustada nii sportlase sooritusvõimet kui ka tervist.

Leila Luik: Minul on Saunumi keris ja olen sellega ülirahul! Saunumi keris on minu kogemuste põhjal ideaalne, sest selle leil on mõnusalt niiske ja kuumus jaotub jalgade ja pea kõrgusel ühtlaselt. Saunatada mulle meeldib, teen seda paar korda nädalas ja Saunumi leiliga saunas suudan olla kauem kui kõrvetavas ja kuivas saunas. Pärast sauna on nii hea enesetunne - nahk on mõnusalt pehme ja üldine enesetunne on samuti meeldivalt puhanud. Minu jaoks on oluline ka see, et pärast sportimist saunas käimine taastab hästi lihaseid.

Vee tarbimine saunas

See võib tulla küll uudisena, kuid saunas olles ja saunaskäikude vahepeal ei tasuks vett juua. Põhjus selleks on lihtne – vastasel juhul eemaldab organism küll viimati omastatud aineid, kuid paraku mitte küllaldaselt organismi ladestunud vedelikku ja mürkaineid. Pärast sauna on vee joomine aga taas oluline, et organism saaks taastada oma vedelikuvarud.

Ka söömisega tasub enne sauna piiri pidada. Nimelt soovitatakse sauna ja söögikorra vahele jätta vähemalt üks kuni kaks tundi. Ja olgem ausad, täis kõhuga saunalaval istuda pole just kõige meeldivam ja lõõgastavam kogemus. Samuti peaksid sportlased arvestama sellega, et kui tulemas on suurem võistlus, siis ei tasu kindlasti ei eelneval ega ka samal päeval saunas käia.

Parim saunakogemus

Et saunast maksimumi võtta, tuleb end esmalt üle keha puhtaks pesta ja seejärel ära kuivatada. Tasub teada, et kuiv nahk higistab kõige enam ja sel juhul on ka saunaefekt kõige parem. Tavalises saunas on kõige ideaalsem koht leili võtmiseks üldiselt keskmine pink ja seal tuleks selili lamada.