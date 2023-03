Kuidas saab saun olla mürkainete väljutaja?

Küll aga on palju inimesi, kes väidavad, et nemad ei hakka nii lihtsalt saunalaval higistama ja kui saunaõhk on ka kuiv ja kõrvetavalt kuum, siis on pikk leil ja laval olek nende jaoks väga kurnav. On hea teada, et tegelikult higistab inimene ka siis, kui nähtavat higi pole kehal märgata. See teadmine ei muuda aga fakti, et kui saunalaval on tõesti ebameeldiv olla, siis ilmselgelt teinekord sinna enam nii naljalt tagasi ei kipu.