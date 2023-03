Kevad läheneb: paras aeg vaktsineerida end puukentsefaliidi vastu, enne kui hilja

Kui inimene pole end varem puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud, siis on just nüüd on õige aeg alustada.

Ly Rootslane soovitab enne apteegis aja broneerimist üle vaadata, kui palju aega on möödunud eelmisest vaktsineerimisest. „Kui inimene pole end varem puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud, siis on just nüüd on õige aeg alustada. Samuti on revaktsineerimiseks kevad kõige õigem, sest puugid on Eestis aktiivsed tavaliselt aprillist oktoobrini,“ selgitas proviisorapteekide liidu juht.