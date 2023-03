Mihkel Solvak: miks inimesed usaldavad e-valimisi

Ühesõnaga – me usaldame oma elus väga paljusid inimesi ja tehnoloogiaid, et nad teevad just seda, mida lubavad. Ilma et meil oleks võimalus kõike seda lõpuni kontrollida.

Valimiste puhul pelgast usaldusest aga ei piisa ja seal on vaja ka kontrollida. Või siis peab olema võimalus kontrollimiseks juhul, kui me seda tahaksime. Sellepärast toovad e-valimised valimiste korraldusse paradoksi. Mida rohkem me valimistesse tehnoloogiat toome, seda rohkem sõltuvaks muutub asi valija usaldusest, sest ta ei suuda kontrollida, kas süsteem toimib tõesti tema huvides ehk tema häält korrektselt arvesse võttes.

Samas on Eestis usaldusega tegelikult hästi ja ühe erakonna lärmi e-hääletamise ümber ei saa üldistada inimeste hoiakutele laiemalt. Alates 2005. aastast viiakse läbi valimisjärgset e-valijate uuringut. 2023 andmed on veel tulemas, aga viimane olemasolev uuringulaine 2021. aasta kohalike valimiste järel näitas, et e-valimisi usaldas 70 protsenti inimestest ja valimiste üldist läbiviimist 79 protsenti. Kindel oli selles, et nende hääl läks arvesse, 92 protsenti inimestest.

„Üldiselt on Eesti valijad üsna tehnoloogialembesed ja usaldavad – ega muidu pooled valijatest oma häält elektrooniliselt annaks.“

Miks need numbrid nii kõrged on? Võimalikud seletused sellele on neljatised. Esiteks võib-olla just laiem tehnoloogia kasutamine valimistel, ja just sellise, mis peaks usaldust suurendama nagu meie e-hääle kontrollimise võimalus.

Seda kasutab aga igal valimisel vaid kuni viis protsenti e-valijatest ja lugeja saab aru, et neile, kes tehnoloogiat ei usalda, on selline usalduse suurendamise ja kontrollimise võimalus mitteusaldusväärne ehk ainuüksi see ei saa kõrgeid numbreid kuidagi seletada.

Seega võiks teiseks seletuseks olla tehnoloogia ümber olevad head protseduurid ning neid järgivad ja jälgivad inimesed. Mis on inimese tehtud, see on ka inimese poolt ümber tehtav ja kontrollitav ehk e-häälte avamise ja lugemise protseduuride põhjalikkus ja arusaadavus ning nende korrektne järgimine valimisi läbiviivate inimeste poolt on juba tavavalija kontrollitav asi.