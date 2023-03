Margus Mikomägi: Meedia kahtlane pihitool

Küsisin emalt üsna ülbelt ja enesekindalalt, kas ma oleksin siis pidanud valetama. Ema pidas pausi – seda ta ka oskas – ja ütles, et kui sa valetada ei taha, siis ole vait. Kas teie olete tähele pannud, kui palju on viimasel ajal hakatud rääkima vaikuse ilust...?

Kas see, et kogu Eesti avalikkus nüüd teab midagi, mida ta teadma ei peaks, tõesti teeb elu kergemaks?

Märt ütles seal meedia pihitoolis, et on kolm kuud puhas olnud. Milleks siis see avalik patukahetsus?

Mulle jõudis sellest pihist vahest kõige selgemini kohale sõna „hirm“. Pidev hirm vahele jääda. Hirm ebaõnnestuda. Kas see, et kogu Eesti avalikkus nüüd teab midagi, mida ta teadma ei peaks, tõesti teeb elu kergemaks? Kaotab hirmu?

Igal inimesel on muidugi tunnetega omamoodi, siin pole ka minul midagi vaielda. Ma olen ikka endiselt Märdi poolt. Ma tean, olen näinud ja ei kahtle ka nüüd, et ta on andekas inimene. On hea näitleja ja ei ole oma andekuse peal liugu lasknud, vaid on tööd teinud. Näiteks kokaiin ei õpeta inimest nii laulma, nagu Märt seda oskab.