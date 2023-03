Soovime müüa oma talu juures kasvavat metsa. Millise lepingu peaksime sõlmima, et me petta ei saaks? Kas leping tuleb vormistada notari juures või aitab ka paberil lepingust, millel on ostja ja müüja allkirjad? Kui müüme kasvavat metsa, kas siis saame tulumaksuvabastust ja mis suuruses?