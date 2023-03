HIILIV HAIGUS | Kuus kasulikku abinõud, kuidas ennetada luuhõrenemist

Juust on hea kaltsiumiallikas.

Kui luud muutuvad ajapikku hapramaks, suureneb ka luumurdude oht, kirjutab Healthline. Luumurrud on sedasi kerged tekkima, kuid paranevad pikkamisi. Osteoporoos põhjustab sagedamini randme-, lülisamba- ja puusaluumurde. Paraku on selle haiguse sümptomid suhteliselt olematud, sellest ei pruugi lausa enne aimugi olla, kui luumurd juba käes on.