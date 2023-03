„Kliima“ – segadusetekitaja juba üle saja aasta

Kliima on viimastel aastakümnetel meteoroloogilise tähenduse kõrval aina enam omandanud poliitilist sisu. Ei möödu vist päevagi, kui kliimat meedias kõneks ei võeta. Hiljutise emakeelepäeva puhul on paslik kliimale läheneda hoopistükkis teise kandi pealt – kliima kui termin – ja tõdeda, et tegu on meie keeleloo omapärase huvitava peatükiga.