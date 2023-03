Just praegu on aeg viljapuid lõigata. Vaata, kuidas seda õigesti teha!

Parim aeg noore viljapuu lõikamiseks on varakevadel enne suurema mahlajooksu algust. Nii kannatab puu kõige vähem ja ka aednikul on lihtsam toimetada, kui raagus võra kenasti läbi paistab. Viljapuid võib vajaduse korral lõigata ka suvel ja sügisel, alates juulist. Sellist lõikust on aga mõnevõrra keerulisem teha, sest lopsakate lehtedega kaetud puu puhul ei pruugi olla täpselt aru saada, milliseid oksi peaks võtma, milliseid jätma. Teisest küljest jällegi paistavad kuivanud oksad just siis paremini välja kui kevadel. Miinuseks on ka see, et viljadega oksi on kahju maha lõigata.