Uno Feldschmidt: hoiu-laenuühistute tegevuses on palju vigu, aga neid kõiki sulgeda pole mõtet

Äriregistrist võib leida ka 2021. aastal asutatud HLÜ, mille asutajaliikmeteks on 25 äriühingut ja neid esindab asutamisel kaks juhatuse liiget, kes samal ajal on ka asutajafirmade juhatuse liikmed. Selline olukord on juba algselt ohuks tulevastele füüsilistest isikutest liikmetele, kes ühistusse astuvad. Samuti pole see kooskõlas klassikalise ühistegevuse ideoloogiaga. Niisuguseid olukordi tuleks juba seadusandlikult vältida. Taolist laadi probleemid võivad olla ilmselt veel nii mõnelgi tegutseval hoiu-laenuühistul.