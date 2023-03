Mida teha, et pärijad testamendi korraldusi täpselt täidaks?

Tahan teha notariaalset testamenti, kus soovin oma vara jagada teistmoodi, kui oleks ametlikult pärijatele jagatud. Kindlasti tekitab see pärijate seas pahameelt, karta on, et püütakse mitmel moel testamendist kõrvale hiilida. Kas nii on kindlam, kui määran testamendis oma vara jagamiseks ka testamenditäitja? Kuidas vormistada testamenditäitjat ametisse? Kindlasti pean ma talle kui usaldusisikule sellest teada andma. Aga kus tema oma õigused vormistab, kui pärimiseks läheb?