Kas alla 20 tihumeetri puidu müügil on vaja tulumaksu maksta?

Tean, et raieõiguse või metsamaterjali müüja ja ostja on kohustatud maksu- ja tolliametile esitama müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise. Metsaseaduses (MS § 38, lg 1) on lisaks kirjas, et teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas. Kui teatist ei pea esitama, kas siis tulumaksu tuleb maksta kuni 20 tihumeetri puidu müügil?