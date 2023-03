Majanduskriisi tulemist oli selgelt näha juba vähemalt poolteist aastat tagasi. Mis aga tekitab küsimusi, on selle kommunikeerimine.

Mäletan, kuidas koroonakriisi ajal ilmus pidevalt vastukäivaid uudiseid: ühelt poolt tõusis nakatumiste arv rekordkõrgustesse, teiselt poolt teatas Jüri Ratas pärast iga väiksematki langust, et leevendus on saabunud ja oleme ilmselt võitnud. Tihtilugu ei möödunud nädalatki, et olukord oli hullem kui kunagi varem...