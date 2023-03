JUBA TÄNA! Maailma esimene saunaülikool alustab loengutega

Loengud on nii Zoom keskkonna eetris kui ka sauna-aasta Facebooki leheküljel igal teisipäeval kell 19.

Kohtumise ID on 891 0744 9520 ja läbipääsukood 554103.

Facebooki lehekülg, kus loenguid saab tagantärgi kuulata-vaadata on siin: https://www.facebook.com/Sauna2023

Sauna-aasta eestvedajaks on Eesti Maaturismi Ühing, kes viimased aastad on muuhulgas tegelenud Eesti Saunatee võrgustiku ülesehitamisega ja kuulub alates 2022. aastast Ülemaailmsesse Sauna Assotsiatsiooni (ISA). Sauna aasta ametlik kodukülg on siin: https://sauna2023.ee/