Tulevikusaun ehk pöördeline lahendus kõrvetavale-väsitavale leilile

Samuti on tulevikusaunades kontrollitud õhuniiskuse tase ehk leiliruumi astudes ootab inimest ees mõnus niiske saunaõhk. See tehnoloogia on Saunumil juba arenduse-katsetuse faasis. Olulisel kohal on ka erinevad valgus- ja muusikateraapiad, mis iga saunas veedetud minuti saunatajale maksimaalselt meeldivaks muudavad.

Saunum teeb üha pikemaid samme selle tulevikusauna-ideaali poole. Saunumi sauna leili proovinud inimesed on tagasisidena öelnud, et nende saunaskäik oli kordades pikem ja enesetunne sauna järel oluliselt parem kui muidu. Eriti hea on olnud kuulda, et ka väikesed lapsed on hakanud vabatahtlikult saunas käima, kui Saunumi funktsioon on sisse lülitatud. Saunum on suutnud sauna meelitada inimesed, kes tavalisest saunatamisest ei hooli, ning see on ühtlasi ka ettevõtte missioon – innustada üha rohkem inimesi avastama sauna kui erakordselt meeldivat ja lõõgastavat viisi oma tervise hoidmiseks ning täisväärtusliku ja stressivaba elu elamiseks.