Bing (GPT-4) vastab, et antud küsimus on palju aastaid spekulatsioone ja vaidlusi tekitanud. „Mõned kriitikud ja meediaväljaanded on väitnud, et Venemaa president kasutab avalikel üritustel, eriti riskantsete või ohtlike olukordade puhul, plastilise kirurgi käe all olnud teisikuid. Kuid selle teooria toetuseks puuduvad veenvad tõendid ja Kreml on seda eitanud.“