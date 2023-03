Raul Vinni: Saaremaa ja Hiiumaa olemasolu on ametnike meelest liiga kallis?

Olen sõitnud elu jooksul autoga Tallinnast Tartusse vast paarkümmend korda. Tihti on maantee üsna tühi, saab rahulikult sõita. Ikka ja jälle taban ennast mõttelt, et miks pagana pärast peab riik matma raha meeletult kallitesse mitmerealistesse teedesse? Tee on olemas, sõita saab, kõik autod jõuavad sihtkohta. Mida veel vaja on?